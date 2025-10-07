Il Premio Masaniello festeggia il ventennale con Eduardo De Crescenzo al Teatro Sannazaro
Vent’anni di passione, cultura e orgoglio partenopeo. Il “Premio Masaniello – Napoletani Protagonisti”, ideato per celebrare le eccellenze che onorano Napoli nel mondo, festeggia il suo prestigioso ventennale con una serata d’eccezione, carica di arte e sentimento. Domenica 12 ottobre 2025, alle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: premio - masaniello
Vent’anni di Premio Masaniello con Napoli che si racconta tra cultura solidarietà
InCittà parla del ventennale Premio Masaniello Napoletani Protagonisti #Napoli - X Vai su X
E' don Luigi Merola il vincitore del prestigioso premio "Masaniello – Napoletani Protagonisti”. Il premio, giunto alla ventesima edizione, celebra ogni anno personalità napoletane che si sono distinte per impegno, talento e passione in diversi ambiti della vita so - facebook.com Vai su Facebook
Il Premio Masaniello celebra vent’anni di eccellenza con Eduardo De Crescenzo al Teatro Sannazaro - Il “Premio Masaniello – Napoletani Protagonisti”, ideato per celebrare le eccellenze che onorano Napoli ... Lo riporta napolivillage.com