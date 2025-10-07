Il premier cinese visiterà la Corea del Nord
Il premier cinese Li Qiang si recherà in Corea del Nord per partecipare alle celebrazioni per l’80esimo anniversario del Partito dei lavoratori al potere e per una visita ufficiale. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Pechino spiegando che il primo ministro «guiderà una delegazione del partito e del governo» e che la visita avrà luogo dal 9 all’11 ottobre 2025. La presenza del premier cinese a queste cerimonie sarebbe un ulteriore segno del miglioramento delle relazioni tra i due vicini. Lo stesso leader nordcoreano Kim Jong Un ha partecipato a una grande parata militare a Pechino il 3 settembre 2025, insieme ai presidenti cinese e russo Xi Jinping e Vladimir Putin, per celebrare la vittoria sul Giappone e la fine della Seconda Guerra mondiale 80 anni prima. 🔗 Leggi su Lettera43.it
