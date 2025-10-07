Il poliziotto e la moglie trovati morti nella vasca bollente dell' hotel | positivi ad alcol e cocaina

Un agente di polizia di 37 anni, Jeferson Luiz Sagaz, è stato trovato senza vita insieme alla moglie, l'imprenditrice di 41 anni Ana Carolina Silva, all'interno di vasca da bagno surriscaldata del Dallas Hotel di Florianópolis, nello stato brasiliano di Santa Catarina. La tragedia risale allo. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: poliziotto - moglie

Chi era Andrea Caradonna, il poliziotto romano morto in Trentino davanti a moglie e figli

Dalla spesa all’arresto: moglie carabiniere e marito poliziotto fermano due ladri mentre sono al supermercato

Erano a fare la spesa al Supermercato Moglie carabiniere e marito poliziotto in quel momento erano fuori servizio e stavano facendo la spesa - facebook.com Vai su Facebook

Marito poliziotto e moglie carabiniera, liberi dal servizio, sventano il furto di una moto a Palermo - X Vai su X

Moglie e marito trovati morti nel cortile di casa: l'ipotesi rapina - Li ha trovati così la figlia dei due coniugi che ieri sono stati uccisi a ... Si legge su ilgiornale.it

Tragedia nella notte: marito e moglie trovati morti a Sanremo - Due coniugi di 84 e 81 anni si sono tolti la vita lanciandosi dal balcone della propria abitazione al quinto piano, in strada Borgo Tinasso. Lo riporta ilsecoloxix.it