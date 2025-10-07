Il poliziotto e la moglie trovati morti nella vasca bollente dell' hotel | positivi ad alcol e cocaina

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un agente di polizia di 37 anni, Jeferson Luiz Sagaz, è stato trovato senza vita insieme alla moglie, l'imprenditrice di 41 anni Ana Carolina Silva, all'interno di vasca da bagno surriscaldata del Dallas Hotel di Florianópolis, nello stato brasiliano di Santa Catarina. La tragedia risale allo. 🔗 Leggi su Today.it

