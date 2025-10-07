Non sono solo belli e super cute, ma sono anche utili per far affrontare ai nostri amici a quattro zampe le nottate più fresche che arrivano con l’inverno. Sono i pigiami per cani e in commercio si trovano i modelli più disparati. Da quelli fantasia, alle opzioni più basic, sono un capo bello, ma anche utile. Infatti, possono essere utilizzati per evitare che si lecchino, sporchino o facciano male, magari post-intervento, oppure per dargli conforto se soffrono l’ansia da separazione. I loro usi sono davvero tanti e non si tratta solo di uno sfizio, ma di un capo che può venire comodo anche a noi, per fare in modo che si spargano troppi peli in casa. 🔗 Leggi su Dilei.it

Il pigiama per i cani è la cosa più cute che il tuo peloso freddoloso può indossare