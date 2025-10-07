il pietrasanta di tocchini vola alto incidente di percorso per il forte

In Promozione vola il Pietrasanta. La squadra biancoceleste dopo aver chiuso il capitolo ’Beppe’ Della Bona ne ha aperto uno nuovo con Leonardo Tocchini. Il tecnico lucchese (che di lavoro fa il cardiologo. e la Promozione l’ha già vinta a Montecatini) si è subito fatto ben volere da tutta nella “Piccola Atene“ calcistica, sia per la frescata di novità portata (tatticamente e che nei metodi d’allenamento e di gestione del gruppo) sia per i risultati che sta ottenendo. La partenza del suo Pietrasanta è stata notevole, nonostante la rosa cambiata in vari elementi. Dei “titolari“ della scorsa stagione sono rimasti Aquilante, Szabo e Remedi oltre a tutta la linea difensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

