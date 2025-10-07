Il Pianeta selvaggio | il film cult animato di Laloux e Topor torna al cinema il 3 novembre in versione restaurata in 4K

Comingsoon.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna al cinema in versione restaurata in 4K Il Pianeta Selvaggio, capolavoro di animazione di René Laloux e Roland Topor del 1973. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

il pianeta selvaggio il film cult animato di laloux e topor torna al cinema il 3 novembre in versione restaurata in 4k

© Comingsoon.it - Il Pianeta selvaggio: il film cult animato di Laloux e Topor torna al cinema il 3 novembre in versione restaurata in 4K

In questa notizia si parla di: pianeta - selvaggio

Nell’ombelico di un pianeta selvaggio

pianeta selvaggio film cultAlien: Pianeta Terra è diventata un cult anche grazie ai pezzi rock che ha scelto per la fine di ogni episodio - Dai Metallica ai Black Sabbath, ogni episodio di Alien: Pianeta Terra trabocca di pezzi metal, in perfetta sintonia con la visione del futuro estrema di Alien ... Scrive gqitalia.it

Alien: Pianeta Terra, su Disney+ la serie prequel del film di Ridley Scott - Sbarca in streaming su Disney+ Alien: Pianeta Terra, nuova serie ideata da Noah Hawley che espande il mondo nato con il cult di Ridley Scott del 1979. Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Pianeta Selvaggio Film Cult