Il pescarese Antonio Di Luca presentatore della serata di Cantando Ballando con Simona Quaranta
Il pescarese Antonio Di Luca ha presentato, lo scorso lunedì 6 ottobre, la serata di Cantando Ballando – in onda in diretta dallo studio 12 di Canale Italia (canale 19 per l’Abruzzo) – affiancato dalla poliedrica artista Simona Quaranta. Di Luca, oltreché presentatore, ne è anche produttore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
