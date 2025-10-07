Buonissime sensazioni dalle ultime amichevoli precampionato per l’Ariete Pvp. Nell’ultimo triangolare la squadra di Massimo Nuti ha ottenuto un platonico successo nel confronto a tre con Il Giglio Castelfiorentino e Montesport Montespertoli. Un doppio successo che, anche se non conta niente in termini di punti e classifica (si inizierà a parlarne la prossima settimana), ha però un peso specifico per il morale, le sicurezze e la convinzione nei propri mezzi di una squadra che, dopo il duro lavoro estivo, si sta mettendo alla prova in queste sfide amichevoli. Nuti con l’occasione ha fatto ruotare tutte le atlete a sua disposizione, partendo, però, da un sestetto che prevedeva Grucka e Fanelli in diagonale, Palandri e Mattei al centro, Saletti e capitan Nesi di banda e Conticini libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il percorso dell’Ariete Pvp regala buone sensazioni