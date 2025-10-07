Il Pd risponde a Daniela Fiore | Non siamo un contenitore vuoto

“Non accettiamo che venga dipinta un’immagine distorta del nostro impegno: il Pd non è un contenitore vuoto, né un luogo chiuso, ma una comunità di persone che credono nella politica come servizio e nel valore di lavoro collettivo”.Così Marco Cepollaro, Valeria Campagna, e Leonardo Majocchi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

