Il Pd movimentista destinato a perdere

Lastampa.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Francesca Albanese il Pd sta concedendo l’inimmaginabile: non solo il diritto a imbizzarrirsi per la citazione del nome di Liliana Segre, ma il privilegio di. 🔗 Leggi su Lastampa.it

il pd movimentista destinato a perdere

© Lastampa.it - Il Pd movimentista destinato a perdere

In questa notizia si parla di: movimentista - destinato

Reggio Emilia, il sindaco cita gli ostaggi: prima viene fischiato poi il rimprovero di Albanese - Francesca Albanese il Pd sta concedendo l’inimmaginabile: non solo il diritto a imbizzarrirsi per la citazione del nome di Liliana Segre, ma il privilegio di mortificare il sindaco di Reggio Emilia, l ... Si legge su lastampa.it

Congresso anticipato Pd? Una mossa inutile: Schlein farebbe meglio a lasciar perdere - La segretaria dem avrebbe pure gioco facile a convocarlo dopo le Regionali, soprattutto se vincesse nelle Marche. Scrive lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Pd Movimentista Destinato Perdere