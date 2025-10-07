Il Pd e la linea che allontana i centristi Testardamente unitaria? No perdente

Non basta essere “testardamente unitari” per vincere le elezioni. Anzi, a forza di essere “testardamente unitari” si rischia di essere “testardamente” perdenti. Il risultato del voto regionale in Calabria, come quello nelle Marche della settimana scorsa, è più di un segnale negativo innanzitutto per Elly Schlein, che fin dal suo esordio ha avuto come obiettivo primario quello dell’alleanza con i 5 Stelle di Giuseppe Conte e con Avs del duo Fratoianni-Bonelli. Occhiuto: “La sinistra non capisce il Paese. Vive di promesse senza risultati” Il dato politico delle due elezioni regionali, nelle quali la leader dem (più dei suoi partner) puntava come banco di prova della bontà della sua formula, indica nettamente che la somma delle opposizioni non “fa” una coalizione competitiva e vincente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Pd e la linea che allontana i centristi. Testardamente unitaria? No, perdente

