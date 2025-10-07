‘Limes’ è il nome di una web app innovativa, per la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso e la promozione turistica integrata del territorio. La piattaforma digitale Limes nasce con l’obiettivo di connettere borghi, castelli, siti archeologici, musei e tradizioni popolari, offrendo un’esperienza turistica lenta, consapevole e destagionalizzata. Al centro vi è la Lunigiana storica, la ‘Terra dei 100 castelli’, che unisce Liguria e Toscana in un laboratorio di sviluppo intelligente e sostenibile. L’app si fonda su quattro pilastri fondamentali: chiara, con schede sintetiche, immagini e icone intuitive; è informativa, con contenuti storici, tecnici ed eventi aggiornati; ed è accessibile, progettata secondo gli standard di inclusione digitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il patrimonio culturale in un’app. Nasce la piattaforma digitale Limes: "Così valorizziamo il territorio"