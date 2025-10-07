Il Parlamento Ue conferma l’immunità a Ilaria Salis | Una vittoria per la democrazia Salva per un solo voto – Il video

Da Strasburgo – Il Parlamento europeo ha deciso di non revocare l’immunità parlamentare per Ilaria Salis, accusata dalla giustizia ungherese di aver aggredito alcuni militanti neonazisti a una manifestazione di estrema destra a Budapest. L’aula ha quindi confermato la posizione espressa lo scorso 23 settembre dalla Commissione Affari giuridici, che con un solo voto di scarto aveva già respinto la richiesta di revoca avanzata da Budapest, salvando di fatto l’eurodeputata del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. Anche oggi, il verdetto è stato lo stesso: Salis è “salva” per un solo voto di differenza: i favorevoli sono stati 306, i contrari 305, gli astenuti 17. 🔗 Leggi su Open.online