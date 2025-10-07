Il Parlamento Ue conferma l’immunità a Ilaria Salis | Una vittoria per la democrazia Salva per un solo voto – Il video
Da Strasburgo – Il Parlamento europeo ha deciso di non revocare l’immunità parlamentare per Ilaria Salis, accusata dalla giustizia ungherese di aver aggredito alcuni militanti neonazisti a una manifestazione di estrema destra a Budapest. L’aula ha quindi confermato la posizione espressa lo scorso 23 settembre dalla Commissione Affari giuridici, che con un solo voto di scarto aveva già respinto la richiesta di revoca avanzata da Budapest, salvando di fatto l’eurodeputata del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. Anche oggi, il verdetto è stato lo stesso: Salis è “salva” per un solo voto di differenza: i favorevoli sono stati 306, i contrari 305, gli astenuti 17. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: parlamento - conferma
Il Tribunale Ue conferma: la famiglia Le Pen dovrà risarcire il Parlamento europeo per spese indebite
Almasri: Serracchiani, 'Meloni conferma che governo ha mentito al Parlamento'
Il caso del relitto israeliano a largo di Lampedusa in Parlamento, governo conferma: “Non è materiale bellico”
Con un solo voto di scarto, il Parlamento europeo ha confermato l'immunità a Ilaria Salis, bocciando quindi la richiesta dalle autorità ungheresi. I voti a favore sono stati 306, i contrari 305 e gli astenuti 17 https://lespresso.it/c/mondo/2025/10/07/ilaria-salis-voto- - X Vai su X
Una vittoria netta e chiara in Moldavia: la Presidente Maia Sandu e il suo partito non solo hanno conquistato la maggioranza assoluta in Parlamento, ma crescono in voti e consenso rispetto alle precedenti elezioni. È la conferma della credibilità della loro lead - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Salis, confermata l’immunità parlamentare in Ue dopo il voto decisivo: cosa succede ora - Il Parlamento europeo ha confermato l'immunità parlamentare di Ilaria Salis: respinta la richiesta del governo ungherese di revocarla, per poter tornare ... Come scrive fanpage.it
Ue, la commissione Juri del Parlamento Europeo conferma l’immunità a Ilaria Salis: voto decisivo a ottobre in plenaria - L’Ungheria aveva chiesto di revocare l’immunità all’eurodeputata italiana di Avs, ma la domanda sarebbe ... Da milanofinanza.it