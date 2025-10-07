Il parlamento europeo vota a favore dell’immunità per Ilaria Salis | l’eurodeputata è salva per un voto

7 ott 2025

Il parlamento europeo non ha revocato l’immunità per Ilaria Salis. L’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra è salva per un voto. Nello scrutinio segreto, i favorevoli sono stati 306, i contrari 305. Lo scorso 23 settembre, a nche la Commissione affari giuridici dell’Eurocamera aveva respinto la revoca dell’immunità, con 13 voti contro 12. La revoca era stata chiesta dall’Ungheria, che accusa Salis di aver aggredito due neonazisti in occasione della giornata dell’onore, un raduno che commemora il tentativo fallito dei militari del Terzo Reich e dell’esercito ungherese alleato di Adolf Hitler di rompere l’assedio dell’Armata Rossa a Budapest nel 1945. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

