Il parlamento europeo conferma per un solo voto l’immunità per Ilaria Salis

Internazionale.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 ottobre il parlamento europeo ha approvato, con un solo voto di scarto, il mantenimento dell’immunità parlamentare per l’attivista antifascista italiana Ilaria Salis, ricercata dall’Ungheria. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

