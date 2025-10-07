Il parlamento europeo conferma per un solo voto l’immunità per Ilaria Salis
Il 7 ottobre il parlamento europeo ha approvato, con un solo voto di scarto, il mantenimento dell’immunità parlamentare per l’attivista antifascista italiana Ilaria Salis, ricercata dall’Ungheria. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
In questa notizia si parla di: parlamento - europeo
Decaro e le Regionali in Puglia: "Non sono candidato, presiedo la più importante Commissione" del Parlamento Europeo
Affidopoli, il legale di Santini: “I pm chiedano al Parlamento europeo di usare le chat con Ricci”
Il Tribunale Ue conferma: la famiglia Le Pen dovrà risarcire il Parlamento europeo per spese indebite
Caso Ilaria #Salis, il Parlamento europeo conferma il "no" alla revoca dell'immunità per l'eurodeputata sotto processo in Ungheria. Un voto sul filo del rasoio. #Tg1 Donato Bendicenti - X Vai su X
Martedì 7 ottobre il Parlamento europeo voterà sulla revoca dell’immunità. Salis rischia il processo a Budapest per presunte aggressioni a militanti neonazisti - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Salis, il Parlamento europeo conferma l'immunità: salva per un voto soltanto - Con voto segreto la plenaria del Parlamento europeo garantisce l'immunità all'eurodeputata di Alleanza Verdi Sin ... Come scrive vanityfair.it
Salva per un voto. Il Parlamento europeo conferma l'immunità per Ilaria Salis - l Parlamento europeo ha deciso di difendere l'immunità dell'europarlamentare di Avs, Ilaria Salis, respingendo la richiesta di revoca delle autorità ungheresi pe run voto di scarto. Scrive huffingtonpost.it