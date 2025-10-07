Il Parlamento Europeo conferma l’immunità di Salis
Il Parlamento europeo ha confermato, il 7 ottobre, l’immunità di Ilaria Salis con un margine minimo: 306 voti a favore, 305 contrari, in una votazione a scrutinio segreto che ha diviso l’aula di Strasburgo. La richiesta di revoca proveniva dal governo ungherese, che accusa l’attivista antifascista di aver partecipato a un presunto attacco contro un raduno neonazista a Budapest. È una vittoria per la democrazia, per lo Stato di diritto e per l’antifascismo! ha dichiarato Salis in una nota diffusa dopo la votazione. Le minacce persistono e bisogna continuare la lotta. Tutti gli antifascisti presi di mira per aver sfidato l’autoritarismo e le forze fasciste devono essere difesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
