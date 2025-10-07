Il Paradiso delle Signore anticipazioni future | Adelaide e Rosa nei guai

Due eventi distinti (ma con un filo conduttore comune) saranno alla base di momenti di forte tensione, che coinvolgeranno Adelaide e Rosa nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore. Cosa accadrà alle due donne? Scopriamolo insieme. Trame Il Paradiso delle Signore: Adelaide senza abito da sposa. Adelaide di Sant’Erasmo sarà particolarmente agitata nei prossimi episodi IPDS. I preparativi per il matrimonio con Marcello occuperanno i suoi pensieri, e – proprio come ogni futura sposa – temerà che qualcosa possa andare storto nel giorno più importante della sua vita. L’agitazione giocherà un brutto scherzo alla contessa, che finirà per fare una sorta di “ sogno premonitore “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

