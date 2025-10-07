Il Papa in Turchia e in Libano | annunciato il primo Viaggio Apostolico di Leone XIV

Laprimapagina.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accogliendo l’invito del Capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche della Turchia, Papa Leone XIV compirà un Viaggio Apostolico nel Paese dal 27 al 30 novembre prossimi (il primo dall’inizio del suo Pontificato). La visita includerà un pellegrinaggio a?znik, in occasione del 1700° anniversario del Primo Concilio di Nicea, evento cardine nella storia del cristianesimo. Successivamente, il Pontefice si recherà in Libano dal 30 novembre al 2 dicembre, rispondendo all’invito del Capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche locali. A darne notizia è stato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, sottolineando come entrambi i viaggi rappresentino un importante segno di dialogo, comunione e pace nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

il papa in turchia e in libano annunciato il primo viaggio apostolico di leone xiv

© Laprimapagina.it - Il Papa in Turchia e in Libano: annunciato il primo Viaggio Apostolico di Leone XIV

In questa notizia si parla di: papa - turchia

papa turchia libano annunciatoLeone XIV a novembre in Turchia e Libano: annunciato il primo viaggio del pontificato con il 'nodo' di Hezbollah - Il primo viaggio di Leone XIV, annunciato dal Vaticano stamattina, è rivolto al Medio Oriente, prima in Turchia e successivamente in Libano dove è atteso tra la fine novembre e ... Segnala ilmessaggero.it

papa turchia libano annunciatoPapa Leone XIV: primo viaggio apostolico in Turchia e Libano, tra ecumenismo e pace (Chiara Lonardo) - Il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, ha annunciato ufficialmente il primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV, che si terrà tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre. Scrive farodiroma.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Turchia Libano Annunciato