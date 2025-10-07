Il Papa | Gli atti di antisemitismo sono veramente preoccupanti

papa atti antisemitismo sonoIl Papa, atti di antisemitismo veramente preoccupanti - "L'esistenza, non so se sono in aumento, degli atti di antisemitismo, è veramente preoccupante". tuttosport.com scrive

papa atti antisemitismo sonoLeone XIV: “gli atti di antisemitismo sono preccupanti” - “Certo, non possiamo accettare gruppi che causano terrorismo: bisogna sempre rifiutare questo stile di odio nel mondo”. Da agensir.it

