Il Papa | Gli atti di antisemitismo sono veramente preoccupanti
Il Pontefice sul primo viaggio: "In Turchia e In Libano per annunciare il messaggio di pace in Medio Oriente". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: papa - atti
Al ministero dell’Ambiente la ’Sorano Wind’ ha inviato gli atti integrativi per 8 pale eoliche in località Valle del Papa-Fontana, alte oltre 100 metri. ’Energia Ecosostenibile’ ne propone sette sul territorio amiatino - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - #PapaLeoneXIV: dal 7 ottobre due anni dolorosi. #Antisemitismo preoccupante. In #Libano per messaggio pace in #MedioOriente "Sono stati due anni molto dolorosi, ha detto il Papa - due anni fa con questo atto terroristico ha provocato oltre mi - X Vai su X
Il Papa, atti di antisemitismo veramente preoccupanti - "L'esistenza, non so se sono in aumento, degli atti di antisemitismo, è veramente preoccupante". tuttosport.com scrive
Leone XIV: “gli atti di antisemitismo sono preccupanti” - “Certo, non possiamo accettare gruppi che causano terrorismo: bisogna sempre rifiutare questo stile di odio nel mondo”. Da agensir.it