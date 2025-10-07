Il Papa andrà in Libano A fine novembre il primo viaggio di Leone XIV | Per portare un messaggio di pace
Roma, 7 ottobre 2025 – Il primo viaggio internazionale di Papa Leone XIV sarà in Libano. Una meta non certo scelta a caso in un momenti in cui il Medio Oriente vive tensioni fortissime legate al conflitto fra Israele e Hamas. Il primo viaggio di Papa Leone. Il Papa ha spiegato che, per il primo viaggio, ha scelto la Turchia "per i 1700 anni del Concilio di Nicea ” e “il Libano per la possibilità di annunciare di nuovo il messaggio di pace in Medio Oriente in un Paese che ha sofferto tanto”, “cercheremo di portare questo messaggio di pace e di speranza ”. Sono le parole che Papa Leone XIV ha pronunciato uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: papa - andr
Le parole che probabilmente avrebbe detto Papa Francesco e Don Andrea Gallo le ha detto Padre Marco Tasca , arcivescovo di #Genova L'Arcivescovo di Genova, Marco Tasca: «I fratelli e le sorelle della Flotilla sono operatori di pace e devono sentirsi sor - facebook.com Vai su Facebook
Il Papa andrà in Libano. A fine novembre il primo viaggio di Leone XIV: “Per portare un messaggio di pace” - Lo ha annunciato il pontefice dicendo che andrà in Turchia e Libano: “Un viaggio che avrebbe voluto fare papa Francesco” ... Come scrive quotidiano.net
Papa Leona XIV in Turchia e Libano a fine novembre - ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone XIV compirà un viaggio apostolico in Turchia e Libano a fine novembre. Segnala msn.com