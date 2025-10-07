Il palladio termostabile | la svolta del MIT per l’economia dell’idrogeno

Periodicodaily.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il palladio, metallo argenteo noto per la sua eccezionale capacità di agire come selettore naturale per l'idrogeno, è universalmente riconosciuto come un materiale chiave per avviare un'economia energetica basata sull'idrogeno. La sua unicità risiede nella capacità di attrarre e scomporre le molecole di idrogeno (H2), permettendo il passaggio solo degli atomi di idrogeno, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palladio - termostabile

palladio termostabile svolta mitIl palladio termostabile: la svolta del MIT per l'economia dell'idrogeno - Ingegneri del MIT sviluppano una membrana di palladio termicamente stabile che resiste a 1. Come scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Palladio Termostabile Svolta Mit