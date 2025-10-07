Il nuovo taglio con breakup bang di Nicole Kidman dopo l’addio a Keith Urban

Non c’è niente di meglio di una frangia per voltare pagina dopo un addio, lo sa bene Nicole Kidman, che alla sua prima apparizione pubblica dopo l’annuncio del divorzio da Keith Urban ha sfoggiato un look completamente rinnovato. L’occasione è stata la Paris Fashion Week PE 2026, dove l’attrice australiana, 58 anni, è arrivata accompagnata dalle figlie Sunday Rose e Faith Margaret, attirando immediatamente tutti i riflettori. La nuova frangia di Nicole Kidman. Alla sfilata di Chanel, di cui è da poco global ambassador, Kidman ha mostrato una frangia a tendina che incorniciava il viso e una chioma biondo burro dalle onde naturali, lasciate sciolte sulle spalle. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il nuovo taglio (con breakup bang) di Nicole Kidman dopo l’addio a Keith Urban

