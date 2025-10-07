Il nuovo siluro della Merkel | la guerra in Ucraina è stata colpa dei baltici e dei polacchi

Laverita.info | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex cancelliera intervistata in Ungheria: «Io e i francesi volevamo parlare con Vladimir Putin, loro si opposero. Poi la pandemia rese impossibile vedersi: lo zar temeva il contagio». 🔗 Leggi su Laverita.info

