Il nuovo progetto musicale di Enza Pagliara in scena all’Expo di Osaka

TORCHIAROLO - Sarà Festa Adriatico-Balcanica (Balcanic Adriatic Festival), il nuovo progetto musicale della torchiarolese Enza Pagliara, cantante, ricercatrice di tradizioni orali, voce storica del canto popolare in Italia, a portare la musica e la cultura mediterranea alla ribalta internazionale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: nuovo - progetto

Cortona, ok al progetto per gli ambienti esterni del nuovo nido d’infanzia di Camucia

Stiller & Meara: Niente è perduto è il nuovo progetto di Ben Stiller per Apple Tv+

Svincolo di Gazzada, via libera al nuovo progetto: code e disagi addio?

Mastronauta. Otis McDonald · Why. È ufficiale: nasce la Barattoteca di Mastronauta! Un nuovo progetto che mette al centro lo scambio, la condivisione e la sostenibilità. Hai oggetti che non usi più? Qui trovano nuova vita! Scopri come aderire sul nostro - facebook.com Vai su Facebook

Chiaramonti, il compositore Alessandro Di Liberto presenta il suo nuovo progetto musicale - Nel Castello dei Doria a Chiaramonti risuoneranno domani le note di "Punti di Vista". Si legge su unionesarda.it

F1, R3TO lancia '44': il nuovo progetto musicale dedicato a Hamilton e al motorsport - Dopo aver infiammato il pubblico dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola durante il Gran Premio d'Italia 2024 cantando ''F1RST", ''Fast'' e ''Rossa'', R3TO è tornato con un nuovo singolo e un ... Secondo sport.sky.it