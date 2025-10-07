Il nuovo presente della maison attinge a piene mani dallo spirito originale della fondatrice
In un momento storico in cui i centri gravitazionali non sono più gli stessi, di equilibri che cambiano, di pianeti che si riallineano e di altri che si eclissano, ritroviamo la strada nella bellezza. Quella della prima sfilata di Chanel firmata dal nuovo direttore creativo di Chanel Matthieu Blazy ( ex Bottega Veneta ): un debutto cosmico, spettacolare come la scenografia allestita all’interno del Grand Palais, con i globi illuminati e la passerella di resina colorata come una galassia, tanto lucida da sembrare liquida. Una via lattea di look che ha fatto rivivere il passato libero e glorioso della fondatrice della Maison nella pienezza del presente, congiunzione astrale di due creatività affini come quella di Blazy e Gabrielle Chanel. 🔗 Leggi su Amica.it
