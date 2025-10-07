Il notaio Claudio Colacchi morto a 39 anni in un incidente tra due auto | Salaria chiusa

Un morto e un ferito grave è il bilancio dell'incidente su via Salaria a Roma. A perdere la vita è il notaio 39enne Claudio Colacchi, originario dei Castelli Romani, ma con studio a Rieti e ad Ariccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

