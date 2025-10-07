Il Nobel per la fisica assegnato a John Clarke John M Martinis e Michel H Devoret
Il 7 ottobre il premio Nobel per la fisica è stato assegnato al britannico John Clarke, allo statunitense John M. Martinis e al francese Michel H. Devoret per le loro ricerche nel campo della meccanica quantistica.
Colleferro. Imperdibile incontro pubblico con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Domenica 14 Settembre alle ore 18 al Teatro comunale Vittorio Veneto
Allo Steri un simposio sul laser ultraveloce: relatore d'onore Pierre Agostini, premio Nobel per la Fisica
Ig Nobel 2025, tutti i premi: c’è anche l’Italia con la fisica della cacio e pepe
Il premio Nobel per la fisica è stato assegnato a John Clarke, fisico britannico dell'Università della California a Berkeley, Michel Devoret, fisico francese dell'Università di Yale, e John Martinis, dell'Università della California a Santa Barbara.
Il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, mette in chiaro la sua posizione nel dibattito sul ritorno del nucleare in Italia: l'atomo non rappresenta una soluzione sostenibile né conveniente per il nostro Paese. Secondo il fisico, il problema non riguarda soltanto
Nobel per la Fisica a Clarke, Devoret e Martinis per gli studi sulla meccanica quantistica - Martinis "per la scoperta del tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia ...
Il Premio Nobel 2025 per la Fisica va a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis - Ogni Nobel prevede una medaglia d'oro, un diploma e un assegno da 11 milioni di corone svedesi ...