Il Nobel per la Fisica al chip quantistico | chi sono Clarke Devoret e Martinis i padri della tecnologia per costruire i computer quantistici

John Clarke, Michel Devoret e John Martinis sono i vincitori del premio Nobel per la Fisica 2025 per la «scoperta dell’effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia in un circuito elettrico». I tre accademici americani, tutti professori in importanti università californiane, sono giunti a ricreare l’effetto quantistico del tunnel in un chip sufficientemente grande da poter essere tenuto in mano. Rispondendo a una delle principali questioni della fisica, la dimensione massima di un sistema in grado di dimostrare gli effetti della meccanica quantistica. E al contempo offrendo l’opportunità per lo sviluppo della prossima generazione di tecnologia quantistica, tra cui la crittografia, i computer e i sensori. 🔗 Leggi su Open.online
