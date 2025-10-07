Il Nobel per la Fisica al chip quantistico | chi sono Clarke Devoret e Martinis i padri della tecnologia per costruire i computer quantistici

Open.online | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

John Clarke, Michel Devoret e John Martinis sono i vincitori del premio Nobel per la Fisica 2025 per la «scoperta dell’effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia in un circuito elettrico». I tre accademici americani, tutti professori in importanti università californiane, sono giunti a ricreare l’effetto quantistico del tunnel in un chip sufficientemente grande da poter essere tenuto in mano. Rispondendo a una delle principali questioni della fisica, la dimensione massima di un sistema in grado di dimostrare gli effetti della meccanica quantistica. E al contempo offrendo l’opportunità per lo sviluppo della prossima generazione di tecnologia quantistica, tra cui la crittografia, i computer e i sensori. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nobel - fisica

Colleferro. Imperdibile incontro pubblico con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Domenica 14 Settembre alle ore 18 al Teatro comunale Vittorio Veneto

Allo Steri un simposio sul laser ultraveloce: relatore d'onore Pierre Agostini, premio Nobel per la Fisica

Ig Nobel 2025, tutti i premi: c’è anche l’Italia con la fisica della cacio e pepe

nobel fisica chip quantisticoIl Nobel per la Fisica al «chip quantistico»: chi sono Clarke, Devoret e Martinis, i “padri” della tecnologia per costruire i computer quantistici - I tre, tutti accademici nelle università californiane, hanno effettuato il loro primo esperimento nel 1985. Segnala open.online

nobel fisica chip quantisticoNobel per la Fisica a Clarke, Devoret e Martinis per gli studi sulla meccanica quantistica - Martinis "per la scoperta del tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nobel Fisica Chip Quantistico