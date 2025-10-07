Il Nobel per la fisica 2025 va a John Clarke Michel H Devoret e John M Martinis per le osservazioni quantistiche su scala macroscopica

Il riconoscimento per la scoperta dell'effetto tunnel macroscopico e la quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico. 🔗 Leggi su Wired.it

Colleferro. Imperdibile incontro pubblico con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Domenica 14 Settembre alle ore 18 al Teatro comunale Vittorio Veneto

Allo Steri un simposio sul laser ultraveloce: relatore d'onore Pierre Agostini, premio Nobel per la Fisica

Ig Nobel 2025, tutti i premi: c’è anche l’Italia con la fisica della cacio e pepe

