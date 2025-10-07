Il Nobel per la fisica 2025 va a John Clarke Michel H Devoret e John M Martinis per le osservazioni quantistiche su scala macroscopica
Il riconoscimento per la scoperta dell'effetto tunnel macroscopico e la quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico. 🔗 Leggi su Wired.it
Colleferro. Imperdibile incontro pubblico con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Domenica 14 Settembre alle ore 18 al Teatro comunale Vittorio Veneto
Allo Steri un simposio sul laser ultraveloce: relatore d'onore Pierre Agostini, premio Nobel per la Fisica
Ig Nobel 2025, tutti i premi: c’è anche l’Italia con la fisica della cacio e pepe
Il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, mette in chiaro la sua posizione nel dibattito sul ritorno del nucleare in Italia: l'atomo non rappresenta una soluzione sostenibile né conveniente per il nostro Paese. Secondo il fisico, il problema non riguarda soltanto
Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica 2021, incoraggia la collaborazione tra Sardegna e Sassonia per la realizzazione dell'#EinsteinTelescope, in un articolo pubblicato sul quotidiano tedesco Tagesspiegel. Scopri di più https://einstein-telescope.it/2025/
Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis - Focus.it - Martinis per una serie di esperimenti rivoluzionari sull'effetto tunnel quantistico. focus.it scrive
Nobel per la Fisica 2025 ai pionieri dei circuiti quantistici, che rivoluzioneranno l’AI - Tre scienziati aprono la strada alla prossima rivoluzione tecnologica: grazie ai loro studi sui circuiti quantistici, l’AI potrà un giorno ... Da huffingtonpost.it