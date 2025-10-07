Il Napoli rischia di giocare Torino-Napoli senza Lobotka Politano Buongiorno e Rrahmani Repubblica

La piaga infortuni continua ad assillare il Napoli di Antonio Conte. Ora c’è la sosta per gli impegni della Nazionale (contro l’Estonia sabato prossimo e contro Israele martedì 14 ottobre). In infermeria ci sono Lobotka, Politano, Buongiorno e Rrahmani e non è detto che recuperino per Napoli-Torino in programma sabato 18 ottobre alla 18. Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: Molto pesanti in particolare i ko di Rrahmani e Buongiorno, i leader della difesa che sono usciti dalla scena contemporaneamente e il cui recupero verrà valutato durante la sosta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli rischia di giocare Torino-Napoli senza Lobotka, Politano, Buongiorno e Rrahmani (Repubblica)

