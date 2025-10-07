Il Napoli perde Lobotka per un mese | lesione muscolare per il centrocampista slovacco
Arrivano brutte notizie per i campioni d’Italia. Il Napoli perde Stanislav Lobotka per circa un mese a causa di uno stiramento muscolare rimediato nell’ultimo match di campionato con il Genoa. Il centrocampista slovacco ha già lasciato il ritiro della sua Nazionale per fare ritorno nel capoluogo partenopeo per iniziare l’iter riabilitativo. IL NAPOLI PERDE LOBOTKA PER UN MESE: IL COMUNICATO DELLA SLOVACCHIA Come riportato dal sito ufficiale della Federcalcio slovacca, “ Stanislav Lobotka infortunatosi nella partita di domenica e costretto alla sostituzione, si è sottoposto ad ulteriori accertamenti lunedì pomeriggio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
