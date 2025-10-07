Napoli primo in classifica e naturalmente in lotta per lo scudetto. Napoli diverso allo scorso anno. La forza del primo Napoli di Conte era la fase difensiva, la capacità di incassare pochissime reti. Ora, la squadra è cambiata. L’impenetrabilità è un lontano ricordo. Ha subito gol in entrambe le partite di Champions (contro City e Sporting) e in campionato è rimasto imbattuto solo nelle prime due contro Sassuolo e Cagliari. Ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava. Primo in classifica, con numeri — attacco e difesa — che rispetto alla stagione dello scudetto sono uguali e contrari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli ha incassato nove gol in otto partite, la difesa migliore d’Europa si è sgretolata (Corsera)