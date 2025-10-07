Il Napoli è in ansia per Lobo e Politano

"> Non solo sorrisi per il Napoli, nonostante la vittoria in rimonta contro il Genoa e la seconda sosta di campionato da capolista insieme alla Roma. Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, citando l’Ansa, Antonio Conte ha dovuto fare i conti con due problemi fisici nel secondo tempo: Stanislav Lobotka e Matteo Politano hanno dovuto lasciare il campo per infortuni di diversa natura. Per il centrocampista slovacco, 30 anni, si tratta di un fastidio all’adduttore, avvertito dopo un contrasto a centrocampo. Politano, invece, ha accusato un affaticamento muscolare: il suo posto in Nazionale, nell’Italia di Gattuso, è stato preso da Spinazzola, uno dei giocatori più in forma del momento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

