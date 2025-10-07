Il musicista si è spento a Los Angeles per un’insufficienza renale Con la sua scomparsa si chiude un altro capitolo della famiglia che ha segnato la storia del soul e del rock
U n nuovo lutto colpisce la leggendaria famiglia Turner. Ike Turner Jr., figlio adottivo di Tina Turner e del musicista Ike Turner, è morto a 67 anni in un ospedale di Los Angeles. Secondo quanto riferito dalla cugina Jacqueline Bullock, la causa del decesso è legata a un’insufficienza renale aggravata da problemi cardiaci e da un ictus che, negli ultimi tempi, aveva compromesso la salute. Jacqueline Bullock, in un messaggio diffuso da Tmz e Page Six, ha ricordato il cugino con parole toccanti: «Junior era per me più di un cugino, era un fratello. Siamo cresciuti insieme nella stessa celebre famiglia». 🔗 Leggi su Iodonna.it
