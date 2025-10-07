Il Museo Leonardo da Vinci sbarca in Cina

Firenze, 7 ottobre 2025 – Un ponte tra Firenze e Sanya, nell’isola di Hainan, in Cina, nel segno di Leonardo: la città ospiterà infatti un nuovo Museo Leonardo da Vinci. La presentazione del progetto è avvenuta nei giorni scorsi a Roma, nell’ambito della missione istituzionale guidata dalla delegazione della Provincia di Hainan, che ha visto appuntamenti a Milano (29–30 settembre) e a Roma (primo ottobre), con focus sui rapporti economici, culturali e di cooperazione tra Italia e Cina. La nuova realtà museale sarà realizzata in collaborazione con il Museo Leonardo da Vinci di Firenze (via del Castellaccio 1r), diretto da Gabriele Niccolai, che porterà in Cina una selezione di macchine, modelli e contenuti ispirati al genio universale del Rinascimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Museo Leonardo da Vinci sbarca in Cina

