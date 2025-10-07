Il mondo sportivo | Calcio e pallavolo impegno e passione per migliorare sempre
Se c’è un filo rosso che lega dalla prima copia a oggi gli ormai ottant’anni del Carlino Modena, dentro ai 140 anni del giornale celebrati ieri, questo è il filo dello sport, da sempre presente nelle pagine del quotidiano più antico della provincia e ieri protagonista sul palco del Teatro della Fondazione San Carlo. Il collegamento, l’assist è stato fornito da Leo Turrini e Antonio Panini, che hanno aperto parlando di Gruppo Sportivo Panini, ma soprattutto di figurine. Ecco allora che l’amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo Calcio, Giovanni Carnevali ha introdotto il suo intervento parlando proprio dei calciatori che la società neroverde è riuscita a lanciare negli anni: "Sassuolo Calcio di figurine importanti in questi anni ne ha ‘prodotte’ – le parole di Carnevali – basta solo pensare a quanti giocatori hanno esordito in Nazionale grazie alle loro prestazioni nel Sassuolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: mondo - sportivo
Il mondo del giornalismo sportivo torinese piange Salvatore Giglio, il fotoreporter cantore della Juventus
Lutto nel mondo sportivo, è morto Remo Gaetti: storico medico dell’Ancona Calcio
GiocaConNoi è la nuova campagna di comunicazione di AiCS - Associazione italiana cultura sport che promuove un accesso inclusivo al mondo sportivo.
Il Megara Calcio piange e si unisce al cordoglio unanime del mondo sportivo siracusano, per la perdita improvvisa del “Gigante buono” . Portiere instancabile e preparatore altrettanto indomito, punto di riferimento per tante giovanis Vai su Facebook
Vi ricordate di Yusuf Dikeç? Dopo aver conquistato il mondo alle Olimpiadi con il suo stile minimalista, continua a stupire e porta la Turchia sul tetto d'Europa! ( 1/3) - X Vai su X
Il mondo sportivo: "Calcio e pallavolo, impegno e passione per migliorare sempre" - Carnevali (Sassuolo): "Orgogliosi delle tante convocazioni in nazionale". Da msn.com
Pallavolo: l’Italia sul tetto del mondo per un nuovo rinascimento sportivo - Il momento d’oro della pallavolo italiana femminile e maschile nel mondo: tra storia, continuità e differenze con altre federazioni ... Segnala sportfair.it