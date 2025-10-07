Il mondo sportivo | Calcio e pallavolo impegno e passione per migliorare sempre

Se c’è un filo rosso che lega dalla prima copia a oggi gli ormai ottant’anni del Carlino Modena, dentro ai 140 anni del giornale celebrati ieri, questo è il filo dello sport, da sempre presente nelle pagine del quotidiano più antico della provincia e ieri protagonista sul palco del Teatro della Fondazione San Carlo. Il collegamento, l’assist è stato fornito da Leo Turrini e Antonio Panini, che hanno aperto parlando di Gruppo Sportivo Panini, ma soprattutto di figurine. Ecco allora che l’amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo Calcio, Giovanni Carnevali ha introdotto il suo intervento parlando proprio dei calciatori che la società neroverde è riuscita a lanciare negli anni: "Sassuolo Calcio di figurine importanti in questi anni ne ha ‘prodotte’ – le parole di Carnevali – basta solo pensare a quanti giocatori hanno esordito in Nazionale grazie alle loro prestazioni nel Sassuolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

