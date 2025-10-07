Il mistero di Unabomber senza soluzione dopo 2 anni e mezzo la perizia è un flop | Nessun Dna corrisponde

Le indagini sugli oltre trenta attentati di Unabomber condotti tra il 1994 e il 2006 in Veneto e Friuli Venezia Giulia erano state riaperte per poter analizzare i 27 reperti relativi al caso e sequestrati dalle forze dell’ordine nell’arco degli anni. Dai risultati però non è emersa nessuna corrispondenza con il DNA delle undici persone indagate finora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mistero - unabomber

Unabomber, il mistero insoluto: l’ultima perizia sugli ordigni esplosivi scagiona gli 11 indagati. Nessun dna corrispondente

Unabomber, mistero senza soluzione: dalla perizia nessun riscontro con il Dna degli indagati - X Vai su X

Unabomber del Nordest è l'anonimo dinamitardo che ha terrorizzato il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia: una lunga scia di sangue tra il 1994 e il 2006 con una serie di attentati realizzati con ordigni artigianali inseriti in oggetti comuni. La sua figura è ancora ogg Vai su Facebook

Il mistero di Unabomber senza soluzione, dopo 2 anni e mezzo la perizia è un flop: “Nessun Dna corrisponde” - Le indagini sugli oltre trenta attentati di Unabomber condotti tra il 1994 e il 2006 in Veneto e Friuli Venezia Giulia erano state riaperte per poter analizzare ... Come scrive fanpage.it

Unabomber, il mistero insoluto: l’ultima perizia sugli ordigni esplosivi scagiona gli 11 indagati. Nessun dna corrispondente - Nessuna traccia di DNA riconducibile agli 11 indagati sui reperti analizzati. Scrive ilfattoquotidiano.it