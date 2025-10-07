Il mistero di Unabomber senza soluzione dopo 2 anni e mezzo la perizia è un flop | Nessun Dna corrisponde

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sugli oltre trenta attentati di Unabomber condotti tra il 1994 e il 2006 in Veneto e Friuli Venezia Giulia erano state riaperte per poter analizzare i 27 reperti relativi al caso e sequestrati dalle forze dell’ordine nell’arco degli anni. Dai risultati però non è emersa nessuna corrispondenza con il DNA delle undici persone indagate finora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mistero - unabomber

Unabomber, il mistero insoluto: l’ultima perizia sugli ordigni esplosivi scagiona gli 11 indagati. Nessun dna corrispondente

