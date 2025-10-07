Il mistero dei selfie scomparsi | Federica Bianco pubblica foto con Andrea Giambruno ma poche ore dopo vengono rimossi

Il mistero dei selfie scomparsi. Due fotografie molto simili accompagnate da un “Noi” e un cuoricino con due protagonisti d’eccezione: Andrea Giambruno e Federica Bianco. Quest’ultima ha pubblicato per la prima volta sui suoi social le foto, una estiva con uno sfondo che rimanda alle vacanze in Puglia e un’altra più autunnale, in compagnia dell ‘ex First Gentleman. Immagini che di fatto ufficializzano la relazione tra la “ beauty coach ” e l’ex compagno di Giorgia Meloni. Come segnalato dal sito “ Lettera43 ” poche ore dopo il post, pubblicato lo scorso venerdì con tanto di colonna sonora (“All my love” di Forgotten), è stato rimosso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

