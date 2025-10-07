Il mistero degli interpreti che non si trovano. O che spariscono dopo aver preso un incarico dal tribunale. Un processo fermo al palo da quattro anni, nonostante l’accusa sia fra le più gravi: associazione a delinquere di stampo mafioso. Il processo in corso (si fa per dire) al tribunale di Prato sull’inchiesta Chinatruck è diventato un "caso" tanto che adesso la procura ha deciso di aprire un fascicolo per fare accertamenti e capire se dietro al diniego di tanti interpreti di trascrivere le intercettazioni (senza le quali il procedimento non può partire) siano dovuti a una serie di coincidenze o se ci sia di più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mistero degli interpreti: aperta un’inchiesta