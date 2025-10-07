Si chiama Dracula non muore mai. Storia vera di un vampiro per caso il nuovo libro di Syusy Blady, al secolo Maurizia Giusti, amata conduttrice tv, attrice e scrittrice che si è raccontata al Corriere della Sera a partire proprio dal “vero Draculea, il figlio del Drago: Vlad III principe della Valacchia, vissuto intorno alla metà del 1400. E detto l’Impalatore, per la fine che riservava ai nemici”. Gli esordi con “Patrizio (Roversi che è stato suo compagno e marito a lungo anche nella vita), Davide Parenti, poi arrivarono i Gemelli Ruggeri, Vito, Paolo Hendel, Bergonzoni. Mettevamo in scena il Gran Pavese Varietà, mix di alto e basso, dal poeta all’uomo della strada, la risposta alla serietà barbosa di una certa politica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio ultimo programma in Rai andò bene. Era piaciuto così tanto che non me l’hanno fatto più fare, al mio posto ci hanno messo delle smandrappate”: così Syusy Blady