il ministro salvini ad arezzo per la chiusura della campagna elettorale

Arezzo, 7 ottobre 2025 –  Il Ministro Salvini sarà ad Arezzo per la chiusura della campagna elettorale. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Segretario federale della Lega, Matteo Salvini, sarà ad Arezzo giovedì 9 ottobre per chiudere la campagna elettorale. Nel corso della giornata, il Ministro visiterà alcune aziende del territorio per conoscere da vicino la realtà economica aretina. Ad accompagnarlo saranno parlamentari e dirigenti della Lega. Alle ore 20.00 è previsto l'incontro con candidati, iscritti, simpatizzanti e tutti coloro che hanno prenotato la cena presso l'Hotel Etrusco di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

