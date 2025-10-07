Il Ministro Anna Maria Bernini a Pisa per accogliere la studentessa palestinese Aya

Pisatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini è stata oggi a Pisa, accolta dal Rettore Riccardo Zucchi, per salutare Aya, la prima studentessa palestinese accolta dall’Università di Pisa attraverso i corridoi umanitari universitari attivati dal Ministero degli Affari Esteri e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ministro - anna

ministro anna maria berniniLa ministra Bernini fa visita al prof aggredito dai pro Pal a Pisa - La titolare del Mur ha incontrato anche una studentessa palestinese arrivata in Italia grazie ai corridoi studenteschi stabiliti con la Giordania ... Come scrive ilfoglio.it

ministro anna maria berniniBernini vede studentessa palestinese e prof aggredito da proPal - "Mi fa piacere avere nuovamente incontrato Aya Almaghari, la studentessa palestinese che avevo già visto ad Amman e che è arrivata a Pisa insieme ad altri 39 studenti palestinesi nel primo corridoio u ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ministro Anna Maria Bernini