Il Ministro Anna Maria Bernini a Pisa per accogliere la studentessa palestinese Aya

Pisatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini è stata oggi a Pisa, accolta dal Rettore Riccardo Zucchi, per salutare Aya, la prima studentessa palestinese accolta dall’Università di Pisa attraverso i corridoi umanitari universitari attivati dal Ministero degli Affari Esteri e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

ministro anna maria berniniLa ministra dell’università Bernini al Boccherini: “Mi piace la capacità di contaminazione artistica e culturale” - La responsabile del governo: "Basta affinare la governance e i conservatori diventeranno esattamente come le università" ... Riporta luccaindiretta.it

ministro anna maria berniniLa ministra Bernini fa visita al prof aggredito dai pro Pal a Pisa - La titolare del Mur ha incontrato anche una studentessa palestinese arrivata in Italia grazie ai corridoi studenteschi stabiliti con la Giordania ... Secondo ilfoglio.it

