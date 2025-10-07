Il miglior cameo di stan lee nei fantastici quattro nel film reboot del mcu
la presenza di stan lee in “the fantastic four: first steps” e il suo impatto nel marvel cinematic universe. Tra le figure più iconiche associate all’ universo Marvel, Stan Lee ha lasciato un’impronta indelebile attraverso numerosi cameo nei film del Marvel Cinematic Universe (MCU). La sua ultima apparizione, inserita nel film The Fantastic Four: First Steps del 2025, rappresenta uno dei momenti più significativi della sua lunga carriera. Questo articolo analizza il ruolo di Lee in questa pellicola e il valore simbolico della sua presenza nel contesto dell’espansione del franchise. il cameo di stan lee in “the fantastic four: first steps”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Il miglior cameo di sempre dell’MCU risale ormai a dieci anni fa
