Il mensile Arte presenta dal 14 al 19 ottobre al Museo della Permanente di Milano la mostra I grandi autoritratti per Arte

Amica.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arte, il mensile di Cairo Editore diretto da Michele Bonuomo, in occasione dell’ edizione 2025 del Premio Cairo presenta la mostra I grandi autoritratti per Arte dal 14 al 19 ottobre nelle prestigiose sale del Museo della Permanente di Milano. Tra il 1980 e il 1982 le copertine del mensile Arte ospitarono gli Autoritratti di Maestri, una serie di grande successo con quattordici opere commissionate a Enrico Baj, Antonio Bueno, Pietro Consagra, Primo Conti, Flavio Costantini, Franco Gentilini, Renato Guttuso, Robert Kushner, Carlo Maria Mariani, Fausto Melotti, Ennio Morlotti, Meret Oppenheim, Giulio Turcato, Renzo Vespignani. 🔗 Leggi su Amica.it

il mensile arte presenta dal 14 al 19 ottobre al museo della permanente di milano la mostra i grandi autoritratti per arte

© Amica.it - Il mensile Arte presenta dal 14 al 19 ottobre al Museo della Permanente di Milano la mostra "I grandi autoritratti per Arte"

In questa notizia si parla di: mensile - arte

mensile arte presenta 14a cura della redazione - Il mensile Arte presenta dal 14 al 19 ottobre al Museo della Permanente di Milano la mostra "I grandi autoritratti per Arte" ... Segnala amica.it

Arte: 14 straordinarie mostre da non perdere in Europa quest'autunno - Da Londra a Milano, passando per Madrid e Vienna, ecco 14 esposizioni da mettere subito in calendario Abbondanza di mostre d'arte, ... it.euronews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mensile Arte Presenta 14