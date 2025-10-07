Il mensile Arte presenta dal 14 al 19 ottobre al Museo della Permanente di Milano la mostra I grandi autoritratti per Arte
Arte, il mensile di Cairo Editore diretto da Michele Bonuomo, in occasione dell’ edizione 2025 del Premio Cairo presenta la mostra I grandi autoritratti per Arte dal 14 al 19 ottobre nelle prestigiose sale del Museo della Permanente di Milano. Tra il 1980 e il 1982 le copertine del mensile Arte ospitarono gli Autoritratti di Maestri, una serie di grande successo con quattordici opere commissionate a Enrico Baj, Antonio Bueno, Pietro Consagra, Primo Conti, Flavio Costantini, Franco Gentilini, Renato Guttuso, Robert Kushner, Carlo Maria Mariani, Fausto Melotti, Ennio Morlotti, Meret Oppenheim, Giulio Turcato, Renzo Vespignani. 🔗 Leggi su Amica.it
