Il meccanismo di adeguamento all' inflazione apporterà al contributo per le famiglie incrementi contenuti nel 2026 Ma di quanto crescono gli importi?
I l sostegno per eccellenza alle famiglie si muove. A partire dal 2026, l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico subirà un aumento. Non si tratta di cifre esorbitanti, ma di un meccanismo automatico e doveroso: l’adeguamento all’inflazione. Quest’anno, però, dopo un lungo periodo segnato da forti rialzi, le proiezioni indicano per il 2025 un indice di inflazione più moderato, pari all’1,6%. Sarà questa percentuale a diventare il metro di misura per ritoccare sia gli importi erogati che le relative soglie ISEE. I nonni diventano babysitter retribuiti: il servizio che aiuta le famiglie in Croazia X Assegno Unico 2026, aumento e ritocchi adattati all’inflazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: meccanismo - adeguamento
Le imprese europee saranno danneggiate dall'aumento dei prezzi direttamente causato dall'approccio sbagliato dell'UE Il meccanismo di adeguamento del carbonio rischia di minare la competitività e l'ambizione climatica UE L'articolo su Brusselsreport - facebook.com Vai su Facebook
Le imprese europee saranno danneggiate dall'aumento dei prezzi direttamente causato dall'approccio sbagliato dell'UE Il meccanismo di adeguamento del carbonio rischia di minare la competitività e l'ambizione climatica UE L'articolo su @brussels_report - X Vai su X