I l sostegno per eccellenza alle famiglie si muove. A partire dal 2026, l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico subirà un aumento. Non si tratta di cifre esorbitanti, ma di un meccanismo automatico e doveroso: l’adeguamento all’inflazione. Quest’anno, però, dopo un lungo periodo segnato da forti rialzi, le proiezioni indicano per il 2025 un indice di inflazione più moderato, pari all’1,6%. Sarà questa percentuale a diventare il metro di misura per ritoccare sia gli importi erogati che le relative soglie ISEE. I nonni diventano babysitter retribuiti: il servizio che aiuta le famiglie in Croazia X Assegno Unico 2026, aumento e ritocchi adattati all’inflazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il meccanismo di adeguamento all'inflazione apporterà al contributo per le famiglie incrementi contenuti nel 2026. Ma di quanto crescono gli importi?