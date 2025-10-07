Il maxi piano dell’illuminazione Luci a led nel cuore di Lissone
Le nuove luci a led appena installate in due delle strade centrali della città sono il primo segnale concreto per i lissonesi. Ci sono voluti anni, tra attese e tribolazioni, con battaglie legali a suon di ricorsi e controricorsi, ma ora la nuova gestione dell’ illuminazione pubblica a Lissone è diventata effettiva. E gli abitanti hanno iniziato in questi giorni a vedere le tanto attese migliorie, come sperato dal Comune fin da quando era partito 9 anni fa il progetto di affidamento e riqualificazione del servizio. La presa in carico della gestione dell’illuminazione cittadina da parte di Enel Sole, a cui è stato assegnato il bando d’appalto dopo una travagliata vicenda legale, è avvenuta tra maggio e giugno scorsi, con la firma del contratto: ora è partita a tutti gli effetti la nuova gestione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: piano - illuminazione
Dal verde all'illuminazione pubblica: un piano per la riqualificazione di Villa Gordiani
L'assessore Andrea Firenze fa il punto sulla situazione dell'illuminazione pubblica a Siracusa: "Ripristino al 90% dopo la devastazione dei furti di cavi. Adesso avanti con i progetti fermi da tempo e un piano concreto per la sostenibilità energetica con il fotovo Vai su Facebook
Dal verde all'illuminazione pubblica: un piano per la riqualificazione di Villa Gordiani https://ift.tt/vKM6ZcV - X Vai su X