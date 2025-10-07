il marito di lana del rey ha indossato dei pantaloni cargo di valentino alla paris fashion week

«L'uomo della palude che si è dato appuntamento in Francia sfoggiando Valentino» potrebbe sembrare un verso esagerato di Riff Raff, ma è stata in realtà quanto andato in scena alla Paris Fashion Week di domenica, quando Jeremy Dufrene, il solitamente riservato marito di Lana Del Rey, ha accompagnato la pop star allo show PrimaveraEstate 2026 della maison. Nella vita di tutti i giorni, Dufrene è un capitano di battello che conduce tour guidati attraverso le paludi popolate di alligatori della Louisiana meridionale. I due si sono incontrati per la prima volta nel marzo 2019, quando Del Rey partecipò a uno dei suoi tour nella palude; si sono ritrovati anni dopo e si sono sposati nel settembre 2024. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

