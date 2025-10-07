Il mandaloriano e grogu smascherano i difetti della trilogia sequel

Il prossimo film di Star Wars, intitolato The Mandalorian e Grogu, si propone di evidenziare le criticità della trilogia sequel, offrendo una prospettiva più approfondita sulla fase storica tra l'originale e il nuovo ciclo narrativo. La pellicola, prevista per il 22 maggio 2026, rappresenta un tentativo di chiarificazione e rinnovamento del franchise, con un focus particolare sull'era della Nuova Repubblica. la nuova era della repubblica in star wars. Il film si inserisce in un contesto temporale ancora poco esplorato: i circa 30 anni tra il ritorno dello Jedi e Il risveglio della Forza. Durante questo periodo, la Nuova Repubblica viene costituita, ma la sua evoluzione rimane ancora in parte sconosciuta ai fan.

