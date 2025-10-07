Il Manchester United si unisce alla corsa per ingaggiare David Affengruber
Breaking: Vista dettagliata di una bandierina d’angolo con lo stemma del Manchester United acceso. (Foto di Catherine IvillGetty Images) Il Manchester United sta cercando di migliorare la propria unità difensiva con la firma di David Affengruber. Il 24enne ha fatto abbastanza bene per il club della Liga Elche. Il Manchester United è impressionato dalle sue prestazioni e sta cercando di concludere l’accordo in futuro. Sarà interessante vedere se il Manchester United presenterà un’offerta ufficiale per ingaggiare il giocatore. Secondo Fichajes, anche i migliori club europei stanno monitorando i suoi progressi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: manchester - united
Hojlund Juventus, la pista che porta all’attaccante in uscita dal Manchester United è da seguire con attenzione: importanti novità
Manchester United Sign Brentford Forward per £ 71 milioni
Manchester United V Leeds: formazione, statistiche e anteprima
Lasciare il Manchester United può essere una salvezza: non solo Højlund, ecco tutti i calciatori rinati dopo aver salutato i Red Devils - facebook.com Vai su Facebook
Giovani Lo Celso aims dig at Manchester United over Antony treatment. - X Vai su X